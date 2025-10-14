Bilecik'te traktör su kanalına devrildi: sürücü öldü
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Olayın ayrıntıları
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kıraç (78) idaresindeki 11 AH 591 plakalı traktör, Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun 5. kilometresinde tarla sürdüğü sırada kayarak su kanalına devrildi.
Müdahale ve inceleme
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan Kıraç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze işlemleri
Kıraç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
