Bilecik'te traktör su kanalına devrildi: sürücü öldü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Kıraç (78) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 11:13
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kıraç (78) idaresindeki 11 AH 591 plakalı traktör, Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun 5. kilometresinde tarla sürdüğü sırada kayarak su kanalına devrildi.

Müdahale ve inceleme

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan Kıraç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze işlemleri

Kıraç'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

