Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Bilecik’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Operasyon Detayları

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, kent merkezinde bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

