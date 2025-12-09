Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Bozüyük'te jandarma operasyonu

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Bozüyük ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, F.B. isimli şahsın ikametinde alınan arama kararına istinaden adli arama yapıldı. Yapılan aramada 138 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 gram metamfetamin, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet payp ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

