Bilecik'te 'Vakti Kuşanmak' Projesi: Öğrenciler Yunus Emre Camii'de Buluştu

Bilecik'te 'Vakti Kuşanmak' projesiyle öğrenciler Yunus Emre Camii'nde yatsı namazında buluştu; etkinlik İl Müftülüğü ve Reyyan Ada Ünal öncülüğünde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:11
Proje ve katılımcılar

Vakti Kuşanmak projesi kapsamında, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri Yunus Emre Camii'nde yatsı namazında bir araya geldi. Etkinlik Bilecik İl Müftülüğü koordinasyonunda düzenlendi.

Sözler ve program akışı

Programda manevi rehberlik yapan Manevi Danışman Reyyan Ada Ünal öncülük etti. İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy, öğrencilerle sohbet ederek cami ve ibadet bilincinin çocuk yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti ve hasbihalde manevi değerlerin hayatın her alanına katkı sunduğunu vurguladı.

Etkinlik, öğrencilere sunulan çeşitli ikramların ardından sona erdi.

