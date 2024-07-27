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Bilecik'te Yanan Otomobilde Erkek Cesedi Bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yangın çıkan bir otomobilde yapılan incelemede, bir erkek cesedi tespit edildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:43
Bilecik'te Yanan Otomobilde Erkek Cesedi Bulundu

Bilecik'te Otomobil Yangını ve Ceset İhbarı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Türbin Mesire Alanı yakınlarında bir otomobilin alevler içinde yanması sonucunda, araçta bir erkek cesedi bulundu.

Olayın Gelişimi

Yangını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Cesedin Tespiti

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın söndürüldükten sonra, kullanılamaz hale gelen otomobilin şoför koltuğunda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili detaylı incelemeler başlatılırken, ceset jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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