Bilecik'te Yankesicilik Şüphesi: 3 Kişi Tutuklandı

Bilecik’te Hırsızlık Olayı

Bilecik'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli, polis tarafından tutuklandı. Olay, Hürriyet Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İki vatandaş, pazardaki alışverişleri sırasında ceplerini kontrol ettiklerinde toplamda 3 bin 650 lira paralarının kaybolduğunu fark etti. Olayın hemen ardından, durumu polise bildirdiler.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerası incelemeleri sonucunda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen zanlıların otomobilinin pazar yerinin otoparkında bulunduğunu saptadı.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan çalışmalar sonucunda H.B, G.B.D. ve A.D. isimli zanlılar yakalandı. Polise sık sık başvurduğu ve birçok suç kaydının bulunduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan 3 şüpheli, adalet sürecinin nasıl işleyeceği merakla bekleniyor.

Bilecik'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bilecik'te, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.