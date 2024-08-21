Bilecik'te Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Bilecik'te Yaralı Leylek Tedavi Sürecine Girdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, avcılar tarafından yaralı olarak bulunan bir leylek, tedavi için gereken ilk müdahalesinin ardından özel bir merkeze götürüldü.

Olayın Gelişimi

Günüören köyü yakınlarında yaralı leyleği fark eden Osmaneli Merkez Avcılar Kulübü üyeleri, hemen harekete geçerek hayvanı Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırdı.

Tedavi Süreci

Yapılan incelemelerde, leyleğin elektrik akımına kapıldığı belirlenmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra, leylek doğaya geri bırakılmayı bekliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisine başlandı. Elektrik akımına kapıldığı belirlenen leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.