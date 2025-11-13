Bilecik’te Zabıta, Sağlıksız Üretim Yapan Kasaba Ceza Uyguladı

Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri, Bahçelievler Mahallesi’ndeki sağlıksız üretim yapan kasapta Tarım İl Müdürlüğü ile denetim gerçekleştirdi; uygunsuzluk nedeniyle ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:58
Bilecik’te Zabıta, Sağlıksız Üretim Yapan Kasaba Ceza Uyguladı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Sağlıksız Üretim Yapan Kasaba Ceza

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim amaçlı girdikleri işyerinde uygun olmayan üretim ve satış koşulları tespit edilen kasap esnafına işlem uyguladı. Denetim, Bahçelievler Mahallesi’ndeki işyerinde Tarım İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yapıldı.

Denetimde ortaya çıkan uygunsuzluklar

Zabıta ekipleri, görüntüde vitrinin ve girişin temiz olmasına karşın, mutfak ve üretim alanlarında birçok olumsuzluğa rastladıklarını bildirdi. Ekipler; ürün muhafazası, saklama şartları ve temizlik konularındaki eksiklikleri gerekçe göstererek cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev konuyla ilgili olarak, ‘‘Vatandaşlarımızın başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet almasını kendimize vazife biliyoruz. Bu anlamda Zabıta Müdürlüğü olarak gerçekten sıkı denetimler yapıyoruz. Ancak maalesef bazı işyerlerinde birçok olumsuz ve uygun olmayan durumlarla karşılaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Halk sağlığına karşı taviz yok

Öndersev ayrıca, ‘‘Vatandaşlarımızın özellikle gıda satışı yapılan yerlere karşı hassas olmalarını tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki vitrin ve görünen alanlarda durum iyi iken mutfak ve üretim alanlarında ürün muhafaza ve saklama şartları, temizlik ve benzeri konularda uygunsuzluklar tespit ediyoruz. Yaptığımız son denetimlerde de uygun ortam ve şartlarda üretim yapılmayan kasap dükkanı yetkililerine ceza işlemi uyguladık’’ şeklinde konuştu.

Belediye zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden durumlarda taviz vermeyeceklerini vurgulayarak denetimlerin süreceğini bildirdi.

KASAP DÜKKANININ ÜRETİM HANESİNE GİREN ZABITALAR ŞOK OLDU

KASAP DÜKKANININ ÜRETİM HANESİNE GİREN ZABITALAR ŞOK OLDU

KASAP DÜKKANININ ÜRETİM HANESİNE GİREN ZABITALAR ŞOK OLDU

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Kula'da yağışlı havada tır kazası — D300 Uşak istikameti kapandı
3
Diyarbakır Tanıtım Günleri 27-30 Kasım'da İstanbul'da Başlıyor
4
Mardin Büyükşehir’den Nusaybin’e 8,5 km Çevre Yolu Projesi
5
Sahte TOKİ Sitesi Tuzağı: 112 ATT'si 7 bin 500 lira Dolandırıldı
6
Endonezya'da Yatılı Okul Binası Çöktü: Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
7
Ömer Çelik: Hamas'ın Trump'ın Gazze planına cevabı 'yapıcı ve adalet odaklı'

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı