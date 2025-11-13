Bilecik’te Zabıta, Sağlıksız Üretim Yapan Kasaba Ceza Uyguladı

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Sağlıksız Üretim Yapan Kasaba Ceza

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetim amaçlı girdikleri işyerinde uygun olmayan üretim ve satış koşulları tespit edilen kasap esnafına işlem uyguladı. Denetim, Bahçelievler Mahallesi’ndeki işyerinde Tarım İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yapıldı.

Denetimde ortaya çıkan uygunsuzluklar

Zabıta ekipleri, görüntüde vitrinin ve girişin temiz olmasına karşın, mutfak ve üretim alanlarında birçok olumsuzluğa rastladıklarını bildirdi. Ekipler; ürün muhafazası, saklama şartları ve temizlik konularındaki eksiklikleri gerekçe göstererek cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev konuyla ilgili olarak, ‘‘Vatandaşlarımızın başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet almasını kendimize vazife biliyoruz. Bu anlamda Zabıta Müdürlüğü olarak gerçekten sıkı denetimler yapıyoruz. Ancak maalesef bazı işyerlerinde birçok olumsuz ve uygun olmayan durumlarla karşılaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Halk sağlığına karşı taviz yok

Öndersev ayrıca, ‘‘Vatandaşlarımızın özellikle gıda satışı yapılan yerlere karşı hassas olmalarını tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki vitrin ve görünen alanlarda durum iyi iken mutfak ve üretim alanlarında ürün muhafaza ve saklama şartları, temizlik ve benzeri konularda uygunsuzluklar tespit ediyoruz. Yaptığımız son denetimlerde de uygun ortam ve şartlarda üretim yapılmayan kasap dükkanı yetkililerine ceza işlemi uyguladık’’ şeklinde konuştu.

Belediye zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden durumlarda taviz vermeyeceklerini vurgulayarak denetimlerin süreceğini bildirdi.

KASAP DÜKKANININ ÜRETİM HANESİNE GİREN ZABITALAR ŞOK OLDU