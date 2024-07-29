Bilecik'teki Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Arazi Yangını Kontrol Altında

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Saraycık köyü mevkisinde meydana gelen arazi yangını, yetkililerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olay Yerine Hızlı Müdahale

Yangının çıkışının ihbar edilmesinin ardından, orman işletme ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, 3 arazöz, bir ilk müdahale aracı ve 3 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti.

Yangın Söndürüldü, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Mücadele sonucunda yangın, çevredeki evler ve ormanlık alana sıçramadan başarı ile söndürüldü. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının nedenine ilişkin Jandarma tarafından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.