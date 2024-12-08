Bilecik'teki Dolandırıcılık Operasyonunda 14 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te Dolandırıcılık Operasyonu

Bilecik merkezli olarak gerçekleştirilen ve 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mart ayında sosyal medya üzerinden örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçu işlediği iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Şebeke Faaliyetleri ve Mağdurlar

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin "bungalov kiralama" adı altında sahte ilanlar vererek tatil rezervasyonları gerçekleştirdiği, ayrıca beyaz eşya, mobilya, elektronik cihaz, otomobil ve evcil hayvan satışı gibi yollarla yaklaşık 1200 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Zanlıların banka hesaplarındaki incelemelerde ise toplam 385 milyon lira para hareketi tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyon ve Gözaltılar

4 Aralık Çarşamba günü, Mersin, Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 19 zanlı gözaltına alındı. Osmaneli ilçesine getirilen şüphelilerden 14'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililerden Uyarı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tutuklanan zanlıların bazı banka hesaplarını suç şebekesine komisyon karşılığı kullandırdığını belirtti. Ayrıca, elde edilen haksız kazançla ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Aygöl, "Vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyoruz; banka hesaplarınızı 'gelir elde etme' vaadiyle kötü niyetli kişilere kullandırmayın. İnternet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı daima dikkatli olunuz" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.