Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen orman yangını, yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı.

Yangına Hızlı Müdahale

Yangın, Demirköy mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve rüzgarın etkisiyle çevre ormanlık alanlara yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerinde İncelemeler

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışmaları yerinde gözlemledi.

Ekiplerin Çalışmaları

Yangına 3 helikopter, 30 arazöz ve 123 personel müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınmasını sağladı. Yangın, saat 14.00 sularında başladı ve ekipler hemen harekete geçti.

Vali Aygöl'ün Açıklamaları

Vali Aygöl, yaptığı açıklamada, "Müdahale sonucu yangının kısmi olarak kontrol altına alındığını arkadaşlarımız ifade ediyor. Devlet ve millet olarak müdahalemizi yaptık. Herhangi bir problem olmayacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.