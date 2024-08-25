Bilecik'teki Orman Yangınına Hızla Müdahale

Bilecik'te Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yangın alarmı verildi. Demirköy mevkiindeki ormanlık alanda henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın çıktı.

Yangın Söndürme Çalışmaları Başlatıldı

Yangın ihbarının ardından, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ile yerel itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan kapsamlı bir müdahale sürdürülüyor.

Gelişmelerin Takibi Devam Ediyor

Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ekiplerin çalışmalarının en kısa sürede sonuç vermesi bekleniyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.