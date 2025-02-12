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Bilecik'teki Tavuk Çiftliği Elektriğini Güneş Enerjisinden Sağlıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki tavuk çiftliği, devlet desteğiyle kurulan güneş santralinden enerji temin ediyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:50
Bilecik'teki Tavuk Çiftliği Elektriğini Güneş Enerjisinden Sağlıyor

Bilecik'teki Tavuk Çiftliği Elektriğini Güneş Enerjisinden Sağlıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ağlan köyünde kurulan 36 bin tavuk kapasiteli tesisin elektrik ihtiyacı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteği ile temin ediliyor. Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren işletme, enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

Güneş Enerjisi ile Maliyetler Azalıyor

Marangozluk ve dekorasyon işletmeciliği yapan Mustafa Semerci, 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri Programı'na başvurarak, Ağlan köyünde tavuk çiftliği kurdu. Semerci, 2 bin metrekare alanda bulunan tesisinde, enerji maliyetlerini düşürmeyi amaçladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından desteklenen projenin 2024 yılında kabul edilmesiyle birlikte, işletmeye yüzde 50 hibe desteği ile 122 kilovatlık GES kuruldu. Bu sayede, ısıtma, havalandırma ve otomasyon için gerekli olan yıllık enerji ihtiyacı karşılandı.

Devlet Teşvikleri ile Sektöre Katkı Sağlanıyor

Semerci, AA muhabirine verdiği demeçte, “Devletimizin sağladığı teşvikler tarım ve hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlıyor” dedi ve ekledi: “Kurduğumuz GES ile enerjimizin yüzde 50-60'ını karşılıyoruz.”

Özellikle kış aylarında güneş enerji üretiminin düştüğünü belirten Semerci, bu destek sayesinde maliyetlerde önemli bir düşüş elde ettiklerini vurguladı. “Devletimiz bizi büyük bir yükten kurtardı” diyen Semerci, bu tür yatırımların ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade etti.

Tavuk Üretim Süreci

Mustafa Semerci, üretim süreci hakkında bilgi vererek, “Kümesimizi temizleyip, gerekli dezenfekte işlemlerini yaptıktan sonra talaş seriyoruz. Özel firmalardan gelen civcivlerimizi yerleştiriyoruz. 40-45 gün içinde hayvanlarımız büyüyor ve kesime gönderiliyor” şeklinde konuştu. Hijyenik ve sağlıklı üretim süreçlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Semerci, üreticilere devlet desteklerini takip etmeleri ve projelerini hayata geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren firma, işletmenin enerji...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren firma, işletmenin enerji ihtiyacını Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan (KKYDP) aldıkları destekle çatıya kurdukları güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren firma, işletmenin enerji...

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde beyaz et sektöründe faaliyet gösteren firma, işletmenin enerji ihtiyacını Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan (KKYDP) aldıkları destekle çatıya kurdukları güneş enerjisi santralinden (GES) karşılıyor.

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