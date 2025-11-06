Bilecik’ten 305 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik’ten 305 umreci dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik İl Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programında, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu kapsamında 305 umreci, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı; umreciler yakınlarıyla duygusal vedalaşmaların ardından manevi yolculuklarına çıktı.

Törene Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, İl Müftüsü ve Kafile Başkanı Ahmet Dilek, müftülük personeli, umreciler ve aileleri katıldı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek şu ifadeleri kullandı: “Şeyh Edebali diyarı Bilecik’ten mübarek topraklara gidiyoruz. Selamlarınızı Sevgili Peygamberimize iletmek için yola çıkacağız. Bu yolculuk zorlu ve kutsal bir yolculuk. İnşallah makbul bir umre yaparak 14 gün sonra tekrar döneceğiz. Rabbim niyetlerimizi kabul eylesin”

Umreciler için dua ve temenniler

Tören boyunca katılımcılar, yolcular için hayırlı yolculuk dileklerinde bulunup dualar etti. Uğurlama programı, umrecilerin güvenli ve huzurlu bir ibadet süreci geçirmesi temennisiyle son buldu.

