Bilecik'ten "Gençler Bakanlığında" ile 90 öğrenci Ankara'ya uğurlandı

Proje kapsamında düzenlenen geziye uğurlama töreni gerçekleştirildi

Bilecik'ten Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Gençler Bakanlığında" projesi kapsamında 90 öğrenci Ankara'ya uğurlandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonla öğrenciler, Ankara'nın tarihi, kültürel ve siyasi mekanlarını ziyaret edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, öğrencilerle bir araya gelerek proje hakkında bilgi verdi. Demir, gençlere gezi boyunca dikkat etmeleri gereken hususları anlatarak, katılımcıların verimli ve güvenli bir deneyim yaşaması için tavsiyelerde bulundu.

Programın amacı, gençlerin tarih, kültür ve siyaset alanlarında bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak olarak açıklandı.

"GENÇLER BAKANLIĞINDA" PROJESİ KAPSAMINDA 90 ÖĞRENCİ ANKARA'YA UĞURLANDI