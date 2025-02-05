Bilecik Valiliği'nden Silahlı Olay Açıklaması: Aile Kurtarıldı

Bilecik Valiliği'nden Silahlı Olay Açıklaması

Bilecik Valiliği, 3 Şubat'ta kent merkezinde bir aileyi alıkoyup polise silah doğrulttuğu iddia edilen zanlının etkisiz hale getirilmesine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Olayın gasp ve silahlı tehdit vakası olduğu belirtilen açıklamada, mağdur bireyin Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yetkililere 42 ayrı ihbarda bulunduğu vurgulandı.

Olayın Gelişimi

S.M. isimli mağdur, KADES uygulaması üzerinden araçta silahlı kişilerin bulunduğunu ve hayati tehlike altında olduğunu bildirerek güvenlik güçlerinden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine hızlıca intikal eden emniyet güçleri, şüpheli aracı durdurmayı başardı. Araç sürücüsü S.K, karın ve bel kesişiminde bulunan silahını çekerek ateş etmek üzere yüke çekti. Güvenlik güçleri, S.K'nın etkisiz hale getirilmesi için müdahalede bulundu ve olay yerinde S.K'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Zanlının Suç Kaydı

Yapılan incelemelerde, S.K'nın 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, tehdit ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi toplam 13 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. 4 Şubat'ta mahkemeye çıkarılan ve olaya karışan şahıslardan A.K. ve T.K. yağma suçundan tutuklandı.

Olayın Detayları

Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokağı'nda, 41 ABS 929 plakalı otomobilde bulunan S.M. ve ailesi ile çok sayıda sabıka kaydı olan S.K arasında bir tartışma çıkmış, ardından S.K. aileyi alıkoymuştu. S.M.'nin KADES uygulaması ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay sonucunda, aile polisin başarılı müdahalesi ile güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Bilecik'te kent merkezinde bir kadın ile eşini alıkoyup, polise silah doğrulttuğu iddia edilen zanlı, etkisiz hale getirildi.

Bilecik'te kent merkezinde bir kadın ile eşini alıkoyup, polise silah doğrulttuğu iddia edilen zanlı, etkisiz hale getirildi.