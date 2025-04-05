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Bilecik Valisi Aygöl, AA'nın 105. Yılını Coşkuyla Kutladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:49
Bilecik Valisi Aygöl, AA'nın 105. Yılını Coşkuyla Kutladı

Bilecik Valisi Aygöl'den Anadolu Ajansı'na Övgü

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü etkileyici bir etkinlikle kutladı. Vali Aygöl, Anadolu Ajansı'nın ülkenin basın tarihindeki önemli rolünü vurgulayarak, ajansın halkla olan güçlü bağını ön plana çıkardı.

Gelecek İçin Umut Verici Mesajlar

Anadolu Ajansı'nın haber akışındaki hız ve kalitenin önemine dikkat çekerken, Vali Aygöl, "Bu değerli kuruluş, yalnızca haberleri iletmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumu bilgilendiriyor ve kamuoyunun doğru haber alma hakkını savunuyor." dedi.

Vali Aygöl, etkinlikteki konuşmasında Türkiye'nin dört bir yanındaki gelişmeleri takip etmenin ne denli önemli olduğunu belirtirken, Anadolu Ajansı'nın başarılarının devamını diledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla mesaj...

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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