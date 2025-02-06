Bilecik Valisi Aygöl, Depremzedeleri Unutmadı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay'dan Bilecik'e yerleşen Adil Kenziman’ı ziyaret etti. Ziyaret, Adil Kenziman'ın çalıştığı mobilya atölyesinde gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kenziman, eşi ve ablasıyla birlikte 11 ili etkileyen depremler sonrasında Bilecik'e yerleşti. Ailesine destek olmak isteyen tanıdıkları, evlerini depremzedelere tahsis ederek kiraya çıktı. Kenziman ve ailesi de buraya yerleşerek yeni bir hayat kurma çabalarına başladı.

Dayanışma ve Destek Mesajları

Vali Aygöl, ziyarette, böyle bir dayanışmayı takdirle karşıladığını belirtti. Türk milletinin en büyük gücünün fedakarlık ve birlik ruhu olduğunu vurgulayan Aygöl, şunları ifade etti:

"Depremin yaralarını sarmak için devlet ve millet el ele verdik, kimseyi yalnız bırakmadık. Adil Bey ve ailesi gibi nice vatandaşlarımız, hayata yeniden tutunmak için mücadele ediyor. Biz de devlet olarak onların yanında olmaya, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz ve yalnız değil. Gerek sosyal yardımlar gerekse istihdam imkanlarıyla depremzede ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kenziman’ın Teşekkür Mesajı

Adil Kenziman, deprem döneminde Bilecikliler ve yetkililerden aldıkları yoğun desteği dile getirerek, "Deprem sürecinde savrulan günler yaşadık ancak kendimizi asla yalnız hissetmedik. Bizi bağırlarına basan, yardım elini uzatan herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Tüm devlet büyüklerimize ilgilerinden dolayı minnettarız. Burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz ve biliyoruz ki yalnız değiliz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, fotoğraf çekimiyle sona erdi. Ayrıca, ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da katıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sağ), 6 Şubat 2023'te yaşanan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip ailesiyle memleketi Hatay'dan Bilecik'e yerleşen Adil Kenziman'a (sol), çalıştığı mobilya atölyesinde ziyarette bulundu. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da (orta) yer aldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sağ), 6 Şubat 2023'te yaşanan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip ailesiyle memleketi Hatay'dan Bilecik'e yerleşen Adil Kenziman'a (sol), çalıştığı mobilya atölyesinde ziyarette bulundu. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da (orta) yer aldı.