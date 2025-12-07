Bilecik Valisi Sözer Kapaklılar Derneği'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Kapaklılar Derneği'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kapaklılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Sözer, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve vatandaşların talep ile görüşlerini dinledi.

Dayanışma Vurgusu

"Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Dayanışma kültümüzü yaşatan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Vali Sözer'in dernek üyeleri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER, KAPAKLILAR YARDIMLAŞMA KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ'Nİ ZİYARET EDEREK, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.