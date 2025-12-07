Bilecik Valisi Sözer Kapaklılar Derneği'nde Vatandaşlarla Buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kapaklılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret edip vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:16
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kapaklılar Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Sözer, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve vatandaşların talep ile görüşlerini dinledi.

Dayanışma Vurgusu

"Vatandaşlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Dayanışma kültümüzü yaşatan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Vali Sözer'in dernek üyeleri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

