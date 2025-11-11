Bilecik Valisi Sözer, Şehit Astsubay İlhan Ongan’ın Baba Ocağına Taziye Ziyareti

Bilecik Valisi Sözer, Şehit Astsubay İlhan Ongan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (31)'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin detayları

Vali Sözer, ziyaret sırasında şehidin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'a başsağlığı dileklerini iletti. Aileye yapılan taziye ziyaretinde duygulu anlar yaşandı.

Olay bilgileri

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 personelden biri olan Bilecikli astsubay İlhan Ongan şehit oldu. Şehadet haberi ailesine verilirken, baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Ziyaret yeri

Vali Sözer, Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta bulunan aileyi ziyaret etti.

