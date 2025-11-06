Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi

Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği, ilçe genelinde öğrenci servis araçları ve şoförlerini denetleyip trafik, güvenlik ve mevzuat konularında bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:02
Emniyet ekipleri servis şoförlerini bilgilendirdi

Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren öğrenci servis araçları ve şoförlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında servis şoförlerine trafik kuralları ve sorumluluklar, öğrenci güvenliği, servis araçları mevzuatı, iletişim ve davranış konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Yapılan bilgilendirmelerle servis şoförlerinde farkındalık oluşturulması hedefliyoruz. Denetimler ilçe genelinde güvenli ve bilinçli servis hizmeti sunulması açısından büyük önem taşıyor. Denetimler ile hem öğrenci güvenliğini artırmayı hem de servis şoförlerinin görev bilincini pekiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

