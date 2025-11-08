Bilecik Yenipazar Esenköy'de Ev Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Bilecik Yenipazar Esenköy'de çıkan ev yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:07
Hızlı müdahale canları kurtardı

Bilecik’in Yenipazar ilçesi bağlı Esenköy köyü Tekeciler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir evde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı, ancak evde maddi hasar oluştu. Olayın ardından Esenköy köyüne gelen Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, incelemelerde bulunarak yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uçar, "Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle muhtemel can kayıplarının önüne geçildi. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve benzeri olayların önlenmesi için gerekli tüm çalışmalar titizlikle yürütülecektir" dedi.

