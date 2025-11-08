Bilecikli Karateciler Rijeka'da: 25. Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Elif Azra Yıldırım ve Hasbi Yağız Yıldırım, Hırvatistan’ın Rijeka kentinde düzenlenecek 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:09
Elif Azra Yıldırım ve Hasbi Yağız Yıldırım milli formayla ringe çıkacak

Bilecikli karateciler, Hırvatistan'da gerçekleştirilecek 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda ter dökecek.

Elif Azra Yıldırım ve Hasbi Yağız Yıldırım, turnuvanın yapılacağı Rijeka, Hırvatistan'ta Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular arasında yer alıyor.

İl Müdürü Ramazan Demir ise sporculara desteğini ifade ederek şunları söyledi: "Sporcularımıza milli formayla başarılar diliyoruz. Bilecik olarak gurur duyuyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek gençlerimizin başarısı, ilimiz ve milletimiz için büyük bir sevinç kaynağı olacak".

Turnuvada mücadele edecek iki Bilecikli sporcu, il ve ülke adına önemli bir temsil görevini üstlenecek.

