  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Bilecik'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bilecik'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Yayınlanma:
Bilecik'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Bilecik'te yaşanan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. İddiaya göre Ahmet Yasir Beşkardeş, cep telefonuyla Cafer Elmas'ı arayarak tehdit etti. Elmas'ın evine gitmesiyle birlikte Beşkardeş, elinde silahla aracının içinde beklemeye başladı.

Bilecik'te yaşanan silahlı saldırıda Cafer Elmas yaralandı. İddiaya göre Ahmet Yasir Beşkardeş, cep telefonuyla Elmas'ı arayarak tehdit etti. Elmas'ın evine gitmesiyle birlikte Beşkardeş, elinde silahla aracının içinde beklemeye başladı. Elmas'ın aracına yaklaştığında silahını doğrulttuğu Beşkardeş, Elmas'ın elinden yaralanmasına sebep oldu. Beşkardeş, kasıklarına 2 el daha ateş ettikten sonra kaçarken, Elmas ile arasında boğuşma yaşandı. Beşkardeş'in kaçarken bir el daha ateş ettiği öğrenildi. Olay anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Elmas, saldırganın babasından 'azmettirdiği' iddiasıyla şikayetçi oldu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Türkiye Tarım ve Orman Sektörüne Yönelik Hedeflerini Açıkladı
Türkiye Tarım ve Orman Sektörüne Yönelik Hedeflerini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Mesajı Yayınladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Mesajı Yayınladı
İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Öğrencileri 100. Yıl Ankara Koleksiyonu Hazırladı
İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarımı Öğrencileri 100. Yıl Ankara Koleksiyonu Hazırladı
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kukla Operasyonu ile 15 Mafya Tipi Örgüte Darbe
Kukla Operasyonu ile 15 Mafya Tipi Örgüte Darbe
İstanbul'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 27 Gözaltı
İstanbul'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 27 Gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan açıklarındaki göçmen faciası için taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan açıklarındaki göçmen faciası için taziye mesajı gönderdi