Bilecik'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bilecik'te yaşanan silahlı saldırıda Cafer Elmas yaralandı. İddiaya göre Ahmet Yasir Beşkardeş, cep telefonuyla Elmas'ı arayarak tehdit etti. Elmas'ın evine gitmesiyle birlikte Beşkardeş, elinde silahla aracının içinde beklemeye başladı. Elmas'ın aracına yaklaştığında silahını doğrulttuğu Beşkardeş, Elmas'ın elinden yaralanmasına sebep oldu. Beşkardeş, kasıklarına 2 el daha ateş ettikten sonra kaçarken, Elmas ile arasında boğuşma yaşandı. Beşkardeş'in kaçarken bir el daha ateş ettiği öğrenildi. Olay anı bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Elmas, saldırganın babasından 'azmettirdiği' iddiasıyla şikayetçi oldu.