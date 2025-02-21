Biletix Yılın En İyileri Ödüllerinde DBL Entertainment İki Ödül Kazandı

Biletix Yılın En İyileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Biletix'in düzenlediği "Yılın En İyileri" ödülleri sahiplerini buldu. DBL Entertainment, bu yıl 55 bin kişinin katıldığı anketlerden başarılı sonuçlar elde etti.

Ödüller ve Başarılar

DBL Entertainment, ünlü tenor Andrea Bocelli konseri ile "Yılın En Beğenilen Etkinliği" ödülünü kazandı. Ayrıca, Yalın'ın 20. müzik yılına özel düzenlediği, Beşiktaş Tüpraş Stadyumundaki konser, "Yılın En Beğenilen Konseri" olarak değerlendirildi.

Gelecek Etkinlikler

DBL Entertainment, 2025 yılında da unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Etkinlik takvimine göre, 23 Nisan'da komedyen Trevor Noah, Volkswagen Arena'da izleyicilerle buluşacak. Bunun yanı sıra, 7 Ekim'de müzisyen ve söz yazarı Robbie Williams, Festival Park Yenikapıda müzikseverlerle bir araya gelecek.