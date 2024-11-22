Bilim Dünyasında Şok: En Eski Alfabe Keşfedildi

Antik Mezarın Sırrı Ortaya Çıktı

Bilim insanları, Suriye'nin en eski kent merkezlerinden Umm-el Marra'da yapılan arkeolojik kazılarda tarihi bir keşfe imza attı. Çıkardıkları kil silindirler üzerinde kazılı yazının, insanlık tarihinin bilinen en eski alfabesine ait olduğunu tespit ettiler.

Yaşları M.Ö. 2400'lere Dayanıyor

Science Daily dergisinde yayımlanan habere göre, araştırmacılar bu antik mezarların temellerinin Erken Tunç Çağı'na dayanmakta olduğunu vurguladı. Kazı ekibi, altın ve gümüş takılar, 6 iskelet, pişirme kapları ve mızrak ucu gibi kalıntıların yanı sıra, üzerinde yazılar bulunan 4 adet parmak uzunluğunda kil silindire ulaştı.

Glenn Schwartz'ın Açıklamaları

Johns Hopkins Üniversitesi'nden arkeoloji profesörü Glenn Schwartz, radyokarbon tarihleme yöntemi ile bu yazıların M.Ö. 2400'lü yıllara ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Schwartz, bu yazıların, bilinen diğer alfabetik sistemlerden yaklaşık 500 yıl daha eski olduğunu belirtti.

Alfabeye Dair Yeni Bir Paradigma

Bu keşif, alfabenin M.Ö. 1900'den sonra Mısır'da ya da çevresinde icat edildiğine ilişkin var olan inançları sarsacak düzeyde bir öneme sahip. Schwartz, keşfedilen yazıların mezar içindeki nesnelerin nereden geldiğine dair ipuçları sunabileceğini belirtirken, "Yazıyı tercüme edecek bir araç olmadan belirli bir sonuca varmak mümkün değil," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.