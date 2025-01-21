Bilim İnsanları, Manyetik Kutbun Yeni Konumunu Güncelledi

Manyetik Kutup Kayması Üzerine Önemli Güncelleme

ABD ve İngiltere'den bilim insanlarının yer aldığı bir araştırma ekibi, manyetik kuzey kutbunun son konumunu belirleyen yeni bir model yayınladı. Bu yeni araştırma, kutup merkezinin son beş yıl içerisinde Sibirya'ya daha yakın bir konuma kaydığını ortaya koydu.

Yeryüzündeki Konum Değişiklikleri

CNN'e açıklama yapan bilim insanları, yeryüzünde bir noktayı işaret eden konumun, sabit bir coğrafi Kuzey Kutbu'nun aksine, Dünya'nın sürekli değişen manyetik alanı tarafından belirlendiğini belirtti. Bu manyetik alan, sürekli olarak yer değiştirmekte ve bu da çeşitli navigasyon sistemlerini etkilemektedir.

Hava Yolları ve Askeri Navigasyon Sistemlerinin Güncellenmesi

Çalışmaya dâhil olan İngiliz Jeoloji Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dr. William Brown, “Büyük hava yolları, yeni modeli yüklemek için tüm uçak filolarındaki navigasyon yazılımlarını yenileyecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, NATO’daki orduların da karmaşık navigasyon sistemindeki yazılımları güncellemesi gerekeceğini vurguladı.

Manyetik Kuzeyin Hızla Değişimi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA) Dr. Arnaud Chulliat, bilim insanlarının mevcut güncelleme ile önceki modelin, manyetik kuzeyin 2025 yılına kadar nerede olacağını tahmin etme doğruluğunu teyit ettiğini açıkladı. Son yıllarda manyetik kuzeyin hareketindeki hızda dramatik değişikler gözlemlendiği, bu değişimlerin nedenlerinin ise henüz tam olarak anlaşılamadığı ifade edildi.

Geçmişteki Manyetik Tersine Dönüşler

Bilim insanları, Dünya üzerindeki yaşamın 100 milyon yıldan fazla bir süre boyunca manyetik tersine dönüşlere tanıklık ettiğini belirtirken, modern teknolojinin bu tür değişimlere tanık olmadığını vurguladı.

Uçaklar ve gemiler gibi birçok araç, Dünya'nın manyetik konumunu bulmak için Dünya Manyetik Modeli (WMM) kullanmaktadır. İngiliz Jeolojik Araştırma Merkezi ve NOAA tarafından geliştirilen bu model, manyetik kuzeyin konumunu kaydederek gelecekteki kaymaları tahmin ediyor.

Manyetik kuzey kutbunun tarihi, İngiliz kaşif Sir James Clark Ross tarafından 1831'de Kuzey Kanada'da keşfedilmesiyle başlamaktadır. Gerçek Kuzey Kutbu’ndan yaklaşık 1610 kilometre güneyde bulunan bu kutup, her yıl doğuya doğru ilerleyerek Sibirya’ya yaklaşıyor.