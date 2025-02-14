Bilim İnsanları Mısır Mumyalarının Hoş Kokularını Ortaya Çıkardı

Mısır Mumyaları Hakkında Şaşırtıcı Keşif

Bilim insanları, yaptıkları incelemede binlerce yıllık Mısır mumyalarının "güzel koktuğunu" tespit etti. İngiltere'deki University College London (UCL) ve Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi'nden araştırmacılar, eski Mısır mumyalarının günümüzde nasıl koktuğunu anlamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Bu araştırmada, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık 9 mumya incelendi. Araştırmacılar, mumyalardan küçük tüpler ve pompalar kullanarak koku örnekleri aldı. Elde edilen analizler sonucunda, mumyalardan "odunsu", "baharatlı" ve "tatlı" bir koku elde ettikleri bildirildi.

Dikkat Çekici Bulgular

UCL Sürdürülebilir Miras Enstitüsü Araştırma Direktörü Cecilia Bembibre, mumyaların hoş kokularının uzun zamandır merak edilen bir konu olduğunu belirterek, "Filmlerde ve kitaplarda mumyalanmış cesetlerin kokusunu alanların başına korkunç şeyler gelir. Bu kokuların hoşluğu bizi şaşırttı." ifadelerini kullandı.

Ljubljana Üniversitesi'nden kimya profesörü Matija Strlic, cesetlerde çürümeye dair endişeleri olduğunu ancak böyle bir bulguya rastlamadıklarını vurguladı. Ayrıca, mumyaların korunma açısından müzedeki ortamın oldukça iyi olduğuna dikkati çekti.

Strlic, mumyalardan gelen kokuların geçmişlerine ve hangi sınıftan olduklarına dair ipuçları sunduğunu belirterek, bu bulguların arkeoloji alanında da önemli bir yere sahip olabileceğini ifade etti.

Bu çarpıcı araştırmanın sonuçları, kimya alanında dünyanın en prestijli dergilerinden Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.