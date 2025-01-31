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Bilim İnsanları, Samanyolu'ndan 30 Kat Daha Büyük Dev Radyo Galaksi Keşfetti

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde dev bir radyo galaksi keşfetti. Inkathazo ismi verilen galaksi, 3 milyon ışık yılı uzunluğunda.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:01
Bilim İnsanları, Samanyolu'ndan 30 Kat Daha Büyük Dev Radyo Galaksi Keşfetti

Yeni Dev Radyo Galaksi: Inkathazo

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi'nin 30 katı büyüklüğünde ve 3 milyon ışık yılı uzunluğunda yeni bir radyo galaksi keşfetti. Bu buluş, Güney Afrika'daki MeerKAT teleskobu sayesinde gerçekleştirilen gözlemlerle mümkün oldu. Astronomlar, ortaya çıkan bu devasa yapıya, Afrika yerel dillerinden isiZulu ve isiXhosa'da 'sorun' anlamına gelen "Inkathazo" adını verdiler.

Gözlemlenen Eşsiz Özellikler

Araştırma ekibinin bir üyesi olan Cape Town Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi Kathleen Charlton, "Yeni galaksiye 'sorun' anlamına gelen 'Inkathazo' adını verdik çünkü burada olup bitenlerin ardındaki fiziği anlamak biraz zahmetli oldu." açıklamasında bulundu.

Radyo galaksileri, merkezlerinde süper kütleli kara delikler barındıran ve radyo frekanslarında parlayan devasa plazma jetleri yollayan kozmik yapılardır. Bu tür galaksilerin 2 milyon ışık yılından daha büyük olanlarına ise dev radyo galaksileri (GRG) denir. Inkathazo Galaksisi'nin plazma jetlerinin normalde düz bir şekilde uzanması beklenirken, astronomlar, bir jetin şeklinin bükülmüş olduğunu belirtti.

Merak Uyandıran Büyüme

Astronomlar, Inkathazo'nun bulunduğu galaksi kümesinin, dev galaksilerin oluşumunu engelleyen koşullara sahip olması gerektiğini, ancak Inkathazo'nun sıra dışı şekilde büyümesinin yeni soruları akıllara getirdiğini ifade etti. Ayrıca, MeerKAT teleskobu ile yapılan incelemelerde, Inkathazo'nun plazma yaşlarının haritalandırılmasıyla bazı elektronların gizemli bir şekilde enerji elde ettiği gözlemlendi. Bunun, Inkathazo'nun çevresindeki sıcak gazlarla etkileşime giren jetler sayesinde gerçekleşebileceği kaydediliyor.

Araştırmanın sonuçları, Kraliyet Astronomik Derneği'nin Monthly Notices dergisinde yayımlandı.

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