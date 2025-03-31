Bilim İnsanları Zihinsel Düşünceleri Sesli Kelimelere Dönüştüren Cihaz Geliştirdi

Bilim insanları, zihinde konuşmayla ilgili düşünceleri gerçek zamanlı olarak sesli kelimelere dönüştürebilen bir cihaz geliştirdi. ABD'den araştırmacılar, yürüttükleri çalışma kapsamında, beyin aktivitelerini sese çeviren bir yapay zeka modeli ile eğitilen cihazı, 18 yıl önce felç geçirdikten sonra konuşma yetisini kaybeden 47 yaşındaki bir kadının beynine yerleştirdi.

Cihazın Çalışma Prensibi

Bilim insanları, cihazın doğrudan beynin konuşma merkezine yerleştirildiğini ve beynin bu bölgesinden gelen sinyalleri sürekli olarak analiz ettiğini belirtti. Hastanın belirli cümleleri zihninde canlandırdığında, beynindeki sinyalleri elektrotlar aracılığıyla kaydeden araştırmacılar, hastanın felç geçirmeden önceki ses kayıtlarından yararlanarak oluşturdukları ses sentezleyicisi ile düşünceleri gerçek zamanlı olarak sesli kelimelere dönüştürdü.

Gelecekte Ses Olma Umudu

Araştırmacılar, henüz deneme aşamasında olsa da cihazın bir gün konuşamayanlara ses olma konusunda yardımcı olabileceğini düşünüyor. Çalışmanın detaylarına Nature Neuroscience adlı dergide yer verildi.