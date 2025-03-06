Bilim İnsanlarının Bağışıklık Sisteminde Bulduğu Yeni Keşif, Antibiyotik Krizini Çözebilir

Yeni keşif, bağışıklık sisteminde doğal antibiyotiklerin kaynağını ortaya koyarak, antibiyotik dirençli enfeksiyonlarla mücadelede umut vadediyor.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:08
Bilim İnsanlarının Bağışıklık Sisteminde Bulduğu Yeni Keşif, Antibiyotik Krizini Çözebilir

Yeni Keşif: Antibiyotiklerin Doğal Alternatifi

Bilim insanları, bağışıklık sisteminde antibiyotik krizine çözüm olabilecek doğal antibiyotiklerin kaynağını keşfetti. Bu keşif, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteklenen bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildi ve Nature dergisinde yayınlandı.

Keşfin Detayları

Uzmanlar, hücrelerin proteinleri parçalayan proteazomlarının bakteriyel enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemine nasıl katkı sağladığını belirledi. Bu çalışma, "protein atıkları insan hücrelerinin savunma stratejisi olarak antibiyotiklere dönüştürüldü" başlığı altında yapılan ayrıntılı araştırmalarda açıklandı.

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde, proteazomu devre dışı bırakılan Salmonella gibi bakterilerin enfekte edilmesinin daha kolay olduğu gözlemlendi. Bu süreç, "çöp karıştırma" adı verilen bilimsel bir yöntemle gerçekleştirildi.

Gelecek Umutları

Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Prof. Yifat Merbl, bu keşfi bakteriyel enfeksiyonlar için yeni bir bağışıklık mekanizması olarak nitelendirdi. Merbl, "Bu, vücudumuzun her yerinde gerçekleşiyor ve tamamen yeni bir potansiyel doğal antibiyotik sınıfı oluşturuyor" dedi.

Imperial College London Yaşam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Danile Davis ise bu bulguların oldukça ilgi çekici olduğunu, ancak yeni antibiyotik kaynağına dönüştürülebilmesi için daha fazla test yapılması gerektiğini belirtti.

AMR Sorunu ve Teyakkuz Durumu

Antimikrobiyal direnç (AMR), yani hastalıkların yaygın tedavilere yanıt vermemesi küresel bir sağlık sorunu olarak kabul ediliyor. Ulusal Denetim Ofisi'nin (NAO) raporuna göre, AMR her yıl İngiltere'de 7 bin 600 ölümden doğrudan ve 35 bin 200 ölümden dolaylı olarak sorumlu.

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı yetkilisi Dr. Colin Brown, AMR virüsü riskinin artması nedeniyle teyakkuzda olduklarını bildirdi. AMR'nin küresel çapta her yıl 1 milyondan fazla ölüme neden olduğuna dikkat çeken Brown, "Eylemde bulunulmazsa, hayat kurtarıcı tedavilerin bulunabilirliği düşecek ve enfeksiyonları azaltma yeteneğimiz azalacak" uyarısında bulundu.

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