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Bilinçle İlerleme Zamanı Projesi İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı, eğitim sürecine ailelerin dahil olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 12:37
Bilinçle İlerleme Zamanı Projesi İstanbul'da Gerçekleşti

Bilinçle İlerleme Zamanı Projesi İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul'da düzenlenen Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) Projesi etkinliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. Etkinlik, Vialand Tema Park'ta gerçekleştirildi ve eğitime ilk kez adım atan çocuklar ile ailelerine destek olmayı amaçlıyordu.

Ailelerin Yanında Olmanın Önemi

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, ailelerle bir araya gelerek, çocukların okula daha kolay adapte olmalarını sağlamak üzere projeyi tanıttı. Göktaş, "Bu projeyle çocuklarımızın okul uyumunu artırmayı hedefliyoruz. Bizim için geleceğimiz olan çocuklarımızın güçlü bireyler olması çok kıymetli" dedi.

Eğitimde Ailelerin Rolü

Bakan Tekin, eğitim süreçlerinde okul ve öğretmene düşen görevlerin yanı sıra ailelerin de önemli bir rol oynadığını belirtti. "Aileler olarak öğretmenlerimize destek olmalıyız. Gelin, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim" dedi.

Etkinliğin Devamı ve Aile Birliği

Göktaş ve Tekin, etkinliğin yıl boyunca devam edeceğini ifade ederek, herkesin bu sürece dahil olmasını istedi. Bakan Tekin, "Biz 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 250 bin öğretmenle büyük bir aileyiz, gelin bu aileye siz de katılın" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrasında proje kapsamında kurulan BİZ tırını ziyaret eden bakanlar, katılımcılara projeye olan destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Ayrıca etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

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