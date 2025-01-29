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Bilirkişi İfşası Soruşturmasında Gazeteciler Gözaltında

İstanbul'da bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs eden Barış Pehlivan ve Seda Selek adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:58
Bilirkişi İfşası Soruşturmasında Gazeteciler Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Barış Pehlivan ve Halk TV sunucusu Seda Selek, adliyeye sevk edildi.

Halk TV Yayını ve Soruşturma

Başsavcılık, Halk TV yayını sırasında, bilirkişinin izinsiz bir şekilde kayda alındığını ve isminin hedef gösterildiğini tespit etti. Bu durum, yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler olarak değerlendirildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Pehlivan ve Selek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İkili, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, Ankara'da gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği bildirildi.

Avukatın Açıklamaları

Selek ve Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, adliye önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müvekkillerinin tamamen gazetecilik faaliyeti nedeniyle gözaltına alınmalarının ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü açısından ciddi sorunlar yarattığını ifade etti. Ersöz, "Gözaltına alınmadan önce müvekkillerinin yayına girmesi, özgürlük haklarının ihlalidir" diyerek, serbest bırakılmaları için taleplerini yineleyeceklerini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile Halk TV sunucusu Seda Selek adliyeye sevk edildi. Selek ve Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, konuya ilişkin İstanbul Adliyesi önündeki Çağlayan Meydanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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