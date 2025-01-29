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Bilirkişinin İfşa Edilmesi Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı

Bilirkişiyi etkileme ve konuşmaların kayda alınması suçlarıyla ilgili tutuklama talebiyle savcılığın sevk yazısına ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:35
Bilirkişinin İfşa Edilmesi Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı

Bilirkişinin ifşa edilmesi soruşturmasında, Halk TV yayınında başlayan "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş hakkında hazırlanan savcılık sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, şüpheli Barış Pehlivan'ın, bilirkişiyle yaptığı görüşmenin başka bir kişi tarafından kaydedildiğini bilmesine rağmen, kurumdaki diğer kişilerle paylaşılması konusunda haberi olmadığını ve kaydın kendisine ait olmadığını belirttiği aktarıldı. Yazıda, "Pehlivan'ın eyleminin diğer şüphelilerle iştirak halinde gerçekleştirildiğine dair veriler olduğu" vurgulandı.

Kürşad Oğuz'un ifadesi de belgede yer aldı. Oğuz'un kaydın suç teşkil ettiğini bildiği ve Suat Toktaş'a gönderdiği esnada bunun yayınlamaması gerektiğini belirttiği ifade edildi. Suat Toktaş'ın ifadesinde ise, Oğuz'dan aldığı kaydı, Pehlivan ile mesajlaştıktan sonra yayınladığına göndermede bulunularak; Pehlivan'a "İlgilinin rızası var mı? Dava açar mı?" diye sorduğunda aldığı yanıtın kendisini yanıltmış olabileceği aktarıldı.

Beyanların bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek suça konu ses kaydını yayınladıkları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin program sırasında birçok yargılama faaliyetinde bilirkişi olarak görev yapan müşteki hakkında kamuoyu baskısı oluşturma amacında oldukları kaydedildi.

Bu bağlamda, sevk yazısında, Barış Pehlivan, Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz'un üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmaları talep edildi.

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