Bilirkişinin İfşası: İddianame Detayları Ortaya Çıktı

Canlı Yayında Bilirkişinin İfşası Üzerine İddianame Hazırlandı

Halk TV'nin canlı yayınında gerçekleşen bilirkişinin ifşası ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlarıyla ilgili hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, şüpheli Barış Pehlivan başta olmak üzere, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in bulunduğu çok sayıda ismi kapsıyor.

Olayın Gelişimi

İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 27 Ocak'ta düzenlenen basın toplantısının, şüpheli Seda Selek'in sunuculuğunu üstlendiği programda Halk TV'den canlı yayınlandığı belirtildi. Basın toplantısında yapılan açıklamalara yönelik kamuoyu baskısı oluşturmak amacıyla, müşteki bilirkişi S.B.'nin isminin programda ifşa edildiği kaydedildi.

Telefon Görüşmeleri ve Kaydedilen Konuşmalar

Barış Pehlivan'ın müşteki ile yaptığı telefon görüşmesi, rızası olmadan kaydedildiği ifade edilen iddianamede, müşterinin konuşmak istemediğini açıkça belirtmesine rağmen Pehlivan'ın görüşmeleri sürdürdüğü vurgulandı. İddianamede ayrıca, şüpheli Kürşad Oğuz'un ses kaydının, şüpheli Suat Toktaş'a gönderildiği ve sonrasında canlı yayında yayımlandığı bilgisi yer aldı.

Kamuoyunu Etkileme Amacı

İddianamede, bu görüşmelerin Seda Selek'in moderatörlüğünü yaptığı programda yayınlanarak, kamuoyunda müştekinin bağımsız ve tarafsız olmadığını düşündürtme amacı güdüldüğü değerlendirildi. Böylelikle müştekinin İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerdeki resmi bilirkişilik görevinin etkilenme hedeflendiği ifade edildi.

Ceza İstemleri

İddianamede, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında, müşteki ile yaptıkları görüşmeyi kayda alma ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlarından 6 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Öte yandan, Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker için de benzer suçlamalarla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.