Bilişim Vadisi Avrupa'ya Açılıyor: Yeni Projelerle Geleceğe Yön Veriyor

Bilişim Vadisi, uluslararası iş birlikleriyle yeni projeler geliştirerek Avrupa pazarına giriş yapıyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:46
Bilişim Vadisi Avrupa'ya Açılıyor: Yeni Projelerle Geleceğe Yön Veriyor

Bilişim Vadisi, Avrupa'ya Açılıyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'den ilk kez yurtdışına bir kuluçka programı ihraç ettiklerini duyurdu. Azerbaycan'da altı ay süren başarılı bir kuluçka programı sonrasında, şimdi de Doğu Avrupa'da benzer bir programı hayata geçireceklerini belirtti.

Hackathon ile Yeni Teknolojiler Geliştirilecek

Tüzgen, aynı zamanda Yunanistan ile ortak bir 'hackathon' gerçekleştireceklerini açıkladı. Türkiye'den 120'den fazla takımın başvurduğu bu etkinlikte, takımlar Yunanistan'daki ekiplerle eşleştirilecek. Önce Türkiye'deki hackathon kısmı düzenlenecek, ardından final ve ödül töreni Yunanistan'da gerçekleştirilecek.

Tüzgen, bu hackathon ile yeni teknolojilerin geliştirilmesi, şehirlerin akıllandırılması ve sürdürülebilir yeşil şehirler konusunda teknolojilerin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Rüzgar Enerjisi Sektöründe 1.2 Milyar Dolarlık Yatırım

Bilişim Vadisi'nin ardından, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe gerçekleştireceği YEKA ihalesinin 1.2 milyar dolarlık bir yatırım getireceğini açıkladı.

Kalaycı, YEKA projelerinin devamlılığının sağlanmasının, sektördeki üretici ve sanayicilerin gelecekteki planlamaları ve yatırımları için daha net bir bildiri sağlanacağını belirtti.

Halep'te Savaşın Yıkımı

Diğer taraftan, Halep'te Esed rejiminin bombaladığı mahallelerin görüntüleri, bölgedeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Dron ile kaydedilen görüntülerde, konutların yarısından fazlasının hasar gördüğü ve çoğunun oturulamaz hale geldiği tespit edildi.

BM'den Almanya'daki AfD'ye Eleştiri

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Galatasaray 325. Kez Avrupa'da

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İlhan Cavcav, Gençlerbirliği Kulübü'nün onursal başkanı olarak Türk futboluna damga vurdu. Altyapıya verdiği önem ve kulüp yönetim anlayışı ile anımsanıyor.

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