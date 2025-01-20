Bilişim Vadisi Avrupa'ya Açılıyor: Yeni Projelerle Geleceğe Yön Veriyor

Bilişim Vadisi, Avrupa'ya Açılıyor

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'den ilk kez yurtdışına bir kuluçka programı ihraç ettiklerini duyurdu. Azerbaycan'da altı ay süren başarılı bir kuluçka programı sonrasında, şimdi de Doğu Avrupa'da benzer bir programı hayata geçireceklerini belirtti.

Hackathon ile Yeni Teknolojiler Geliştirilecek

Tüzgen, aynı zamanda Yunanistan ile ortak bir 'hackathon' gerçekleştireceklerini açıkladı. Türkiye'den 120'den fazla takımın başvurduğu bu etkinlikte, takımlar Yunanistan'daki ekiplerle eşleştirilecek. Önce Türkiye'deki hackathon kısmı düzenlenecek, ardından final ve ödül töreni Yunanistan'da gerçekleştirilecek.

Tüzgen, bu hackathon ile yeni teknolojilerin geliştirilmesi, şehirlerin akıllandırılması ve sürdürülebilir yeşil şehirler konusunda teknolojilerin geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Rüzgar Enerjisi Sektöründe 1.2 Milyar Dolarlık Yatırım

Bilişim Vadisi'nin ardından, Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründe gerçekleştireceği YEKA ihalesinin 1.2 milyar dolarlık bir yatırım getireceğini açıkladı.

Kalaycı, YEKA projelerinin devamlılığının sağlanmasının, sektördeki üretici ve sanayicilerin gelecekteki planlamaları ve yatırımları için daha net bir bildiri sağlanacağını belirtti.

Halep'te Savaşın Yıkımı

Diğer taraftan, Halep'te Esed rejiminin bombaladığı mahallelerin görüntüleri, bölgedeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Dron ile kaydedilen görüntülerde, konutların yarısından fazlasının hasar gördüğü ve çoğunun oturulamaz hale geldiği tespit edildi.

BM'den Almanya'daki AfD'ye Eleştiri

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Almanya'da aşırı sağcı partinin göçmenleri hedef alan seçim kampanyalarını eleştirdi.

Çin Ekonomisi Belirsizliklerle Sarsılıyor

Çin'in ekonomisinde, 2024 yılına girerken dış belirsizlikler ve iç talepteki zayıflığın etkisi hissediliyor. Ülke, yıl sonundaki canlandırma tedbirleriyle büyümeyi yakalamaya çalışsa da, genç işsizlik ve gayrimenkul sektöründeki duraklama endişe veriyor.

Ulaş Şentürk ve Dünyayı Gezen Oyuncakları

İstanbul'da yaşayan Ulaş Şentürk, çocukluğunda edindiği iki bin oyuncakla dünya turuna çıktı. İnsanların, oyuncak karakterlerle karşılaşmasının yarattığı mutluluğu paylaşıyor.

TRAOK: Uzaktan Komutalı Silah Sistemi Hazır

Türk savunma sanayisinde geliştirilen TRAOK, dron avına hazır hale geldi. Testleri başarıyla tamamlanan sistem, CANiK M2 QCB ağır makineli tüfek ile donatıldı.

İsveç'te Kebap Ustası Kötü Durumda

Musa A, çalınan kimlik bilgileri nedeniyle İsveç'te gözaltına alındı. Suçlamaların asılsız olduğu ve yurt dışında olduğu belgelerle kanıtlanmasına rağmen, zamansız bir sıkıntı yaşadı.

Galatasaray 325. Kez Avrupa'da

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 324 müsabakada 116 galibiyet, 121 mağlubiyet yaşadı.

İsrail'in Gazze'deki Soykırımı ve Sporun Sessizliği

Uluslararası spor kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki soykırımını göz ardı etti. Olimpiyat Komitesi, FIFA ve UEFA gibi kuruluşlar, durumu kınamak bir yana, somut adım atmaktan kaçındı.

İlhan Cavcav: Türk Futbolunun Efsanesi

İlhan Cavcav, Gençlerbirliği Kulübü'nün onursal başkanı olarak Türk futboluna damga vurdu. Altyapıya verdiği önem ve kulüp yönetim anlayışı ile anımsanıyor.