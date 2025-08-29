DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,01 0,28%
ALTIN
4.507,88 -0,01%
BITCOIN
4.524.326,49 1,76%

Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması (1-3 Eylül)

TEKNOFEST kapsamında 1-3 Eylül'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek yarışmada 125 takım yarışacak; yazılım finali Bilişim Vadisi, donanım finali TÜBİTAK Gebze'de yapılacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:55
Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması (1-3 Eylül)

Bilişim Vadisi, TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması'na ev sahipliği yapıyor

Bilişim Vadisi'nin duyurusuna göre, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek Kuantum Teknolojileri Yarışması bu yıl 1-3 Eylül tarihlerinde Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Gebze yerleşkelerinde yapılacak. Yarışma, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki insan kaynağını güçlendirmeyi ve gençleri bu stratejik alanda yetkinleştirmeyi hedefliyor.

Yarışma kategorileri ve final yerleri

Yarışma bu yıl yazılım ve donanım olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Yazılım kategorisinin finali Bilişim Vadisi Gebze yerleşkesinde, donanım kategorisinin finali ise TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde 1-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvuru ve finalist sayıları

Toplam 125 başvurunun alındığı yarışmada yazılım kategorisinde 96, donanım kategorisinde 29 ekip başvurdu. Yazılım kategorisinde 65 takım elektronik sınav aşamasını geçerek değerlendirildi ve 10 finalist belirlendi.

Açılış konuşmaları ve program

Üç gün sürecek yarışmanın açılış konuşmaları, yarışmanın ikinci günü olan 2 Eylül'de gerçekleştirilecek. Açılışta şu isimler yer alacak: Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, ComPro Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik ve TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın.

Hedefler ve ödüller

Final süreci boyunca genç yetenekler kuantum algoritmaları, optimizasyon yöntemleri ve donanım uygulamaları üzerine çözümler geliştirerek Türkiye'nin kuantum ekosistemine katkı sunacak. Her iki kategoride dereceye girenlere toplam 900 bin lira ödül dağıtılacak.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor
2
Isparta'da Depremzede Saadet Nalcı 'Moral İstasyonu'nda Türkülere Eşlik Ediyor
3
Paetongtarn Şinavatra Azledildi: Anayasa Mahkemesi Hun Sen Görüşmesini Gerekçe Gösterdi
4
23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
5
Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)
6
Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu
7
EKK: Türkiye Yüzyılı ile Ekonomide Kalıcılık ve Yatırım Ortamı İyileştirmesi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı