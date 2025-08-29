Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması (1-3 Eylül)

Bilişim Vadisi, TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması'na ev sahipliği yapıyor

Bilişim Vadisi'nin duyurusuna göre, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek Kuantum Teknolojileri Yarışması bu yıl 1-3 Eylül tarihlerinde Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Gebze yerleşkelerinde yapılacak. Yarışma, Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanındaki insan kaynağını güçlendirmeyi ve gençleri bu stratejik alanda yetkinleştirmeyi hedefliyor.

Yarışma kategorileri ve final yerleri

Yarışma bu yıl yazılım ve donanım olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Yazılım kategorisinin finali Bilişim Vadisi Gebze yerleşkesinde, donanım kategorisinin finali ise TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde 1-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvuru ve finalist sayıları

Toplam 125 başvurunun alındığı yarışmada yazılım kategorisinde 96, donanım kategorisinde 29 ekip başvurdu. Yazılım kategorisinde 65 takım elektronik sınav aşamasını geçerek değerlendirildi ve 10 finalist belirlendi.

Açılış konuşmaları ve program

Üç gün sürecek yarışmanın açılış konuşmaları, yarışmanın ikinci günü olan 2 Eylül'de gerçekleştirilecek. Açılışta şu isimler yer alacak: Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, ComPro Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Keklik ve TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın.

Hedefler ve ödüller

Final süreci boyunca genç yetenekler kuantum algoritmaları, optimizasyon yöntemleri ve donanım uygulamaları üzerine çözümler geliştirerek Türkiye'nin kuantum ekosistemine katkı sunacak. Her iki kategoride dereceye girenlere toplam 900 bin lira ödül dağıtılacak.