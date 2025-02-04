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Bill Gates: Elon Musk USAID Hakkında Yanlış Bilgilere Sahip

Bill Gates, Elon Musk'ın USAID çalışanlarının işleyişi konusunda bilgisiz olduğunu öne sürdü ve uygulamalarını incelediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:33
Bill Gates: Elon Musk USAID Hakkında Yanlış Bilgilere Sahip

Bill Gates, Elon Musk'ın USAID Bilgisine Eleştiride Bulundu

ABD'de Microsoft'un kurucu ortağı milyarder Bill Gates, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında bulunan Elon Musk'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) çalışanlarının ne yaptıkları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığına imada bulundu.

Gates, NBC televizyonuna verdiği mülakatta, USAID'in gerçekleştirdiği projelere dair tartışmalara katılarak önemli açıklamalarda bulundu. USAID tarafından yürütülen projelere milyarlarca dolar destek verdiğini belirten Gates, bu çalışmaları sahada yerinde gözlemlediğini ifade etti.

Gates, "(Elon Musk) eğer bu alanda yapılan işleri gerçekten bilseydi, 10 bin kişiye işe gelmemelerini ve bu işi yapmamalarını söylemezdi" dedi. USAID'in geleceğiyle ilgili umutlu olduğunu dile getiren Gates, "Biliyorsunuz, bence tüm Amerikalılar, çok az para yardımlarıyla insanları hayatta tutmanın gurur verici olduğu konusunda hemfikir." şeklinde konuştu.

Gates, USAID ile ilgili yaşanan sorunların eski Başkan George Bush dönemine dayandığını belirterek, bu sorunları çözmek amacıyla olumlu bir etkileşim kurmak istediğini vurguladı.

USAID Üzerindeki Tartışmalar

27 Ocak'ta yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğu bildirilmişti. Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarının, ülkenin dış politikasıyla uyumunun değerlendirileceği 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak'ta USAID ve ilgili diğer bakanlıklar tarafından gerçekleştirilen tüm dış yardımların durdurulduğunu resmen duyurmuştu. Elon Musk, USAID yöneticileriyle yaşadığı bir sorun nedeniyle geçen hafta çalışanların "idari izne çıkarıldığını" açıklamış, buna bağlı olarak ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Sonrasında ise Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde kamuoyuna beyanatlarda bulundu.

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