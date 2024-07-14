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Bilmeyenler çöpe atıyor! Meğer içinden 22 ayar altın çıkıyormuş

Bunu öğrendikten sonra bir daha çöpe atmayacaksınız! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 16:47
Bilmeyenler çöpe atıyor! Meğer içinden 22 ayar altın çıkıyormuş

Bu ürünlerin için 22 ayar altın bulunuyor! Bir daha çöpe atmayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEN ALTIN ÇIKIYOR

Tüm dünyada elektronik alet kullanımı günden güne artıyor. Elektronik cihazların içinde iletken olması ve dirençli olması nedeniyle yüksek oranda altın kullanılabiliyor. Elektronik cihazlar içinde yer alan altın anakartlarda kullanılıyor. Altın kaplama iğne, bağlantı, diğer bileşenler olarak kullanılabiliyor. Altın miktarı cihaza göre değişkenlik gösteriyor. Bu altını ayırmadan önce göz koruması, eldiven ve maske gibi koruyucu ekipmanlar kullanılması ve havalandırılan bir alanda yapılması gerekiyor. 

elektronik cihaz altın

Eski ya da bozulan cihaz içindeki anakart çıkarılır. Anakart üstünde kullanılan altın kaplama iğneler ayrılması için kimyasal işlemler yapılması gerekiyor. Genel olarak hidroklorik asit ve hidrojen peroksit gibi kimyasallar kullanılabiliyor. Ancak bu ürünlerin dikkatli şekilde kullanılması gerekiyor. İlk olarak hazırlanan kimyasal bir kap ya da kap içindeyse anakart içine koyulur. Bu şekilde altınlar çözünmeye başlar. Altınlar ayrıldıktan sonra toplanır. Eğer altınları saf hale getirmek istiyorsanız rafinasyon yapılabilir. Bu işlem için de özel rafine kimyasallar kullanılır. 

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