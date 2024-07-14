Bilmeyenler çöpe atıyor! Meğer içinden 22 ayar altın çıkıyormuş

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İÇİNDEN ALTIN ÇIKIYOR

Tüm dünyada elektronik alet kullanımı günden güne artıyor. Elektronik cihazların içinde iletken olması ve dirençli olması nedeniyle yüksek oranda altın kullanılabiliyor. Elektronik cihazlar içinde yer alan altın anakartlarda kullanılıyor. Altın kaplama iğne, bağlantı, diğer bileşenler olarak kullanılabiliyor. Altın miktarı cihaza göre değişkenlik gösteriyor. Bu altını ayırmadan önce göz koruması, eldiven ve maske gibi koruyucu ekipmanlar kullanılması ve havalandırılan bir alanda yapılması gerekiyor.





Eski ya da bozulan cihaz içindeki anakart çıkarılır. Anakart üstünde kullanılan altın kaplama iğneler ayrılması için kimyasal işlemler yapılması gerekiyor. Genel olarak hidroklorik asit ve hidrojen peroksit gibi kimyasallar kullanılabiliyor. Ancak bu ürünlerin dikkatli şekilde kullanılması gerekiyor. İlk olarak hazırlanan kimyasal bir kap ya da kap içindeyse anakart içine koyulur. Bu şekilde altınlar çözünmeye başlar. Altınlar ayrıldıktan sonra toplanır. Eğer altınları saf hale getirmek istiyorsanız rafinasyon yapılabilir. Bu işlem için de özel rafine kimyasallar kullanılır.