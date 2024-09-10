Binali Yıldırım Anjiyo Oldu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi'nin Başkanı Binali Yıldırım, dün sabah sağlık kontrolü amacıyla hastaneye başvurdu. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde planlı bir koroner anjiyografi işlemi gerçekleştirilen Yıldırım'a, bu süreçte stent takıldığı bildirildi.

Başarılı Operasyon ve Sağlık Durumu

Yıldırım'ın anjiyo operasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı. Yapılan kontroller sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Binali Yıldırım'ın, yarın taburcu edilmesi bekleniyor.