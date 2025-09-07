Binali Yıldırım: "Terörsüz Türkiye" süreci Türkiye Yüzyılı için vazgeçilmez

Tokat'ta tapu dağıtımı ve cami-park açılışında konuştu

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Tokat'ın Turhal ilçesi Şenyurt beldesinde düzenlenen tapu dağıtım töreni ile Şehitler Camisi ve park açılışında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine dikkat çekti.

Yıldırım, konuşmasında "Bu Türkiye Yüzyılı için, terörsüz Türkiye için vazgeçilmez bir süreçtir. Neden bunu söylüyorum? Kaynaklarımızı artık teröre harcayacak lüksümüz yoktur." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyasıyla ilgili gözlemlerinden söz eden Yıldırım, "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı sıfatıyla, Kafkaslar, Balkanlar, Türkistan'da yaşayan yüz milyonlarca soydaşın gözünün kulağının Türkiye'de olduğunu gördüm" dedi ve ekledi: "Türkiye, 21. yüzyılda, Terörsüz Türkiye yılında, Sayın Cumhurbaşkanımızın tanımladığı gibi Türklerin yüzyılında evelallah sadece Anadolu topraklarında değil, kadim Türk coğrafyasında da üzerine düşen sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirecek. Ve böylece bu yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacaktır."

Yıldırım, sürecin başlatılmasında Meclis düzeyinde kurulan komisyonun önemini vurgulayarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ortağı çağrısı ve Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle Terörsüz Türkiye süreci Meclis düzeyinde, Gazi Meclis düzeyinde kurulan bir komisyonla başlamıştır." dedi.

Komisyona katılarak görüşlerini aktardığını belirten Yıldırım, eleştirilere yönelik, "Vatandaşlarımız merak ediyor. 'Bu niye kuruldu, ne işe yarayacak, ne hacet vardı?' diyenler de olabilir. Ama ben o komisyona katılıp görüşlerini ifade eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu Türkiye Yüzyılı için, terörsüz Türkiye için vazgeçilmez bir süreçtir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, terörün ekonomik maliyetine dikkat çekerek, "Dile kolay, 2 trilyon dolar. 2 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz? Bugünkü Türkiye gibi iki Türkiye daha demek. Bu 2 trilyonu teröre harcamasaydık bugün Türkiye, kişi başı milli gelirde 45-50 bin dolardan bahsedecekti. Satın alma gücüne göre 100 bin dolarlardan bahsedecekti. Türkiye, dünyanın 17. büyük ekonomisi değil 7. büyük ekonomisi olacaktı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, süreçte birlik ve dayanışma çağrısı yaparak, "Ayrılıklarımızı zenginlik olarak görmek zorundayız. Farklı mezheplerden, meşreplerden olsak da inancımız bir, bayrağımız bir, devletimiz bir, milletimiz birdir." dedi ve Aşık Veysel'in sözlerine atıfta bulunarak kardeşliğin önemini vurguladı.

Emperyal güçlerin ve oyuncularının süreci baltalamaya çalışacağını belirten Yıldırım, "Bu sürecin akamete uğramaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu süreci baltalamaya çalışanlara da asla pabuç bırakmayacağız." diye konuştu.

Törende Yıldırım ve protokol üyeleri 149 tapu dağıttı. Açılış ve törende Tokat Valisi Abdullah Köklü, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Şenyurt Belediye Başkanı Osman İpek, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, MHP Tokat Milletvekili Mustafa İpek ile protokol üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

