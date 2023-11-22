Binance'ye 4,3 milyar dolarlık para cezası: Sebebi ise...

ABD Hazine Bakanlığı'nın Binance'e yönelik aldığı ceza kararı, kripto para piyasasındaki yükselişi tersine çevirdi. Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) ile yapılan anlaşma kapsamında 3,4 milyar dolar ve Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile yapılan anlaşma kapsamında 968 milyon dolarlık ceza ile karşı karşıya kalan Binance, bu durumun etkisiyle kripto paralarda genel bir düşüşe neden oldu.

KRİPTO PARALARIN DEĞER KAYBI

Kripto paraların değer kaybetmeye başlamasıyla önde gelen dijital varlıklarda belirgin bir düşüş yaşandı. Bitcoin, Ethereum, Avax, Matic ve Gala gibi kripto paraların değer kaybı, yatırımcıları endişelendirdi ve bu durumun sürmesi bekleniyor.

BİNANCE'İN ALDIĞI DEV CEZAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Binance'in kasten gerçekleştirdiği ihlalleri kabul etmesi ve ödeyeceği 4,3 milyar dolar cezanın bugüne kadar verilen en büyük cezalardan biri olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Garland, Binance'in bilinçli bir şekilde ihlal gerçekleştirdiğini vurgulayarak alınan cezanın ciddiyetini belirtti.

KRİPTO PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİ ETKİLEDİ

Kripto piyasasındaki bu düşüşte, Binance'e yönelik cezanın yanı sıra ABD'deki enflasyon verilerinin de etkili olduğu belirtiliyor. Yatırımcıların, bu gelişmeler ışığında kripto paralardan çıkarak daha güvenli limanlara yönelebiliceği belirtildi.