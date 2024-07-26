Bingöl Balı Hasat Sezonu Başladı

Bingöl Balında Hasat Dönemi Başladı

Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı'nda hasat süreci, özel bir etkinlik ile resmen başladı. Bu süreç, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde yürütülen "Beni Hafife Alma Projesi" çerçevesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinlik, Bingöl Üniversitesi'nde, modern arıcılık kompleksinde yapıldı. Programa, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Proje Başkanı Erkan Gürkan, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, ve Migros Pazarlama Direktörü Cavit Metin gibi isimler katıldı. Katılımcılar, arıcı kıyafetlerini giyip kovanları inceledikten sonra bal hasadı için "sır alma" işlemini gerçekleştirdi.

Bingöl Balı, Migros Raflarında Yer Alacak

Proje çerçevesinde, Migros ile Bingöl Üniversitesi arasında bir anlaşma yapıldı. Bu çerçevede, Bingöl balı artık Migros raflarında yer alarak yerel tüketicilere ulaşacak.

Rektör Çapak’tan Açıklama

Rektör Çapak, "Bingöl balının dünya çapında tanındığını görmek bizler için önemli. Verimli bir sezon geçiriyoruz ve bu süreç arıcılarımız ile üniversitemiz için hayırlı olsun." dedi.

Sürdürülebilir Arıcılık Vurgusu

Proje Başkanı Erkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da desteği ile sürdürülebilir bir üretim sürecinin hedeflendiğini belirtirken, doğal arıcılığın önemine değindi. Ayrıca Cavit Metin de, Migros'un tarımsal ürünlere olan katkısına vurgu yaptı ve "Bingöl balı, Türkiye'nin ilk AB coğrafi işareti alan balı olarak kıymetli bir ürün" ifadelerini kullandı.

İşbirliği ile Yerel Ekonomiye Destek

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Özpamukçu, Bingöl balının tanıtımında herkesin katkı sunması gerektiğini belirtti. Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba, kentte 1300 arıcının toplamda 174 bin kovanla üretim yaptığını belirtirken, kaliteye verdikleri öneme dikkat çekti. "AB tescili ile Bingöl balının pazarlama potansiyeli artacak." diye ekledi.