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Bingöl'de 140 Besiciye Güneş Enerjisi Paneli Desteği

Bingöl'de, 140 besiciye hibe destekli güneş enerji panelleri dağıtıldı. Bu destek, çiftçilere modern imkanlar sunacak.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:23
Bingöl'de 140 Besiciye Güneş Enerjisi Paneli Desteği

Bingöl'de Güneş Enerjisi Desteği

Bingöl'de "Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi" kapsamında 140 besiciye yüzde 50 hibeyle güneş enerjisi paneli desteği sunuldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bingöl Damızlık Koyun Keçi Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen projede, temin edilen paneller düzenlenen bir törenle küçükbaş hayvan yetiştiricilerine teslim edildi.

Vali Usta'dan Açıklamalar

Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, tarım ve hayvancılığın Bingöl'de geleneksel bir üretim alanı olduğunu vurgulayarak, meralarda çalışan çiftçilere şehirdeki imkanları sunma amacında olduklarını ifade etti. Usta, şu şekilde konuştu:

"Öyle bir noktaya gelmeliyiz ki çiftçimiz, üreticimiz merasında, dağda hayvan otlatırken televizyonunu seyredebilmeli, cep telefonu şarj edebilmeli, dünyadan haberi olabilmeli, internete girebilmeli. Bu güneş enerjisi panelleriyle artık meralarda, yaylalarda çalışan çiftçilerimiz, besicilerimiz internete, soğuk suya ve televizyona ulaşabilecekler."

Yeni Projeler Yolda

Usta, ayrıca 2025 yılı için DAP İdaresi ile yeni projeler hazırladıklarını belirterek, bu kapsamda çiftçilere ve besicilere yeni destek sunacaklarını kaydetti.

Hayvancılıkta Yenilikler

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Bingöl'de 556 bin küçükbaş hayvan, 250 bin hektar mera ve 264 bin hektar orman alanı bulunduğunu açıkladı. Bahadır, güneş enerjisi panellerinin yayladaki üreticilerin elektrikle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Küçükbaş Hayvancılığın Önemi

Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, küçükbaş hayvancılığın zorlu bir meslek olduğunu ve bu desteklerin besiciler için kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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