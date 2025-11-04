Bingöl'de 15 Üreticiye 435 Organik Kovan Dağıtıldı

Bingöl'de 'Bingöl Organik Bal Yesin Projesi' kapsamında 15 üreticiye yüzde 75 destekle 435 organik kovan dağıtıldı; projeye 2022'den bu yana 1 milyon 398 bin 877 lira destek sağlandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 19:40
Bingöl'de yürütülen "Bingöl Organik Bal Yesin Projesi" kapsamında bugün 15 üreticiye yüzde 75 destekli 435 organik arı kovanı dağıtıldı. Tören, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2022 yılında başlatılan proje devam ediyor. Bugünkü törende, 'Organik Kovan ve Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası' ile birlikte arıcılara kovanlar teslim edildi. 2022 yılından bu yana proje kapsamında arıcılara 1 milyon 398 bin 877 lira destek verildiği aktarıldı.

Yetkililer, 2025 üretim sezonunda Bingöl'de organik üretim yapan 15 arıcı tarafından toplam 4 bin 878 kilo organik bal üretildiğini bildirdi.

"Bizim 2000 yılında 45 bin adet kovanımız varken, 2024-25 yılında 180 bin adet kovana ulaştık. Bu sayılarla Türkiye genelinde 14., doğuda 2. iliz. Yine bal üretimimize baktığımızda 2000 yılında 800 tonlardayken, 2025 yılında yaklaşık 2 bin tonlarda üretim yapacağız. Özellikle Avrupa Birliği coğrafi işaretli anlaşma yapan üreticilerin yanında yine ‘Bingöl Organik Bal Yesin’ kampanyası çerçevesinde 15 tane üreticimizle de organik bal üretiyoruz" diyen Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgedeki arıcılık gelişimini vurguladı.

Törenin sonunda üreticilere sertifikaları ile birlikte organik arı kovanları teslim edildi.

