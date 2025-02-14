Bingöl'de 25 Kilograma Yakın Skunk Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Bingöl'de gerçekleştirilen narkotik operasyonu, uyuşturucu kullanımının önlenmesi adına önemli bir başarıya imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda 24 kilo 900 gram skunk ve 103,3 gram esrar ele geçirdi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen uyuşturucu maddeler, yapılan detaylı aramalarda ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısında çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl'deki bu operasyon, uyuşturucu ticareti ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.