DOLAR
35,18 -0,24%
EURO
36,58 -0,35%
ALTIN
2.947,24 -0,48%
BITCOIN
3.366.151,08 1,08%

Bingöl'de 3 Kilo 257 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda 3 kilo 257 gram esrar, sentetik uyarıcı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:48
Bingöl'de 3 Kilo 257 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl’de düzenlenen başarılı bir operasyonda, 3 kilo 257 gram esrar, 18,80 gram sentetik uyarıcı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ile ticaretinin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon sırasında, aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda, bazı suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere devam edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göç İdaresi ve TİHEK Arasında Önemli İşbirliği Protokolü İmzalandı
2
Hatay'daki Sınır Kapılarından Suriyelilerin Ülkeye Dönüşü Devam Ediyor
3
Sakarya Makarna Fabrikasındaki Patlamada İhmal İddiaları Güçleniyor
4
Eskişehir'de Hamile Kadının Hapis Cezası İle Mücadele Dolu Hikayesi
5
Erzincan'da Terör Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltında
6
Jandarma Havacılık Akademisi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
7
İstanbul'da Motosiklet Hırsızlığı: 4 Şüpheli Yakalandı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor