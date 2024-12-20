Bingöl'de 3 Kilo 257 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl’de düzenlenen başarılı bir operasyonda, 3 kilo 257 gram esrar, 18,80 gram sentetik uyarıcı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu madde imal ile ticaretinin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon sırasında, aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda, bazı suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere devam edilmektedir.