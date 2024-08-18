Bingöl'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl'de Deprem Oluyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, sarsıntı saat 21.15'te meydana geldi. Depremin merkez üssü Karlıova olarak belirlenirken, derinliği ise 7,1 kilometre olarak ölçüldü.

Valilikten Açıklama Geldi

Bingöl Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Paylaşımda, "Geçmiş olsun Bingöl. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verildi.

Erzurum'da da Hissedildi

Depremin, çevre illerden biri olan Erzurum'da da hissedildiği belirtiliyor. Yerel halkın panik yaşadığı bildirildi ancak herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.