Bingöl'de 4,2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Bingöl'de Deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 18.27'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Karlıova olup, sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının ardından herhangi bir can ya da mal kaybı olmadığı belirtilmiştir.

Valilikten Teşekkür Mesajı

Bingöl Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 18.27'de merkezi Karlıova olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin," ifadesini kullandı.