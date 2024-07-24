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Bingöl'de 40 Bin 660 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:06
Bingöl'de 40 Bin 660 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de Başarıyla Sonuçlanan Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'ün Genç ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan kapsamlı bir operasyonda 40 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Narkotik Tespit ve Değerlendirme Planı" çerçevesinde, ilçenin kırsal bölgelerinde çeşitli noktaları hedef alarak arama çalışmalarını gerçekleştirdi.

Arama yaparken, ekipler toplamda 40 bin 660 kök Hint keneviri buldu. Ele geçirilen bu kenevirler, uyuşturucu madde ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uyuşturucu İle Mücadelede Kararlılık

Bingöl Valiliği, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini belirtilmeyen bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Bu tür operasyonlar, toplum sağlığını korumak ve uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla düzenleniyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 bin 660 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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